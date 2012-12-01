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'Osmanlı döneminin Sex and the City'si'

New York Times gazetesi Muhteşem Yüzyıl dizisi için 'Osmanlı döneminin Sex and the City'si' yorumunda bulundu

01 Aralık 2012 12:51

Muhteşem Yüzyıl dizisi hakkındaki tartışmalara ABD’nin en etkili gazetelerinden New York Times da katıldı. Gazete, Muhteşem Yüzyıl'dan 'Osmanlı döneminin Sex and the City'si' olarak bahsederken Türkiye ve Ortadoğu'da çok popüler olan dizinin Başbakan tarafından çok sevilmediğini yazdı.

Gazetenin sanat sayfasında yer alan yazıda, son günlerde Türkiye gündemini meşgul eden Muhteşem Yüzyıl'dan söz edildi. Gazete, “Şehvet dolu Türk dizisi Başbakan'dan eleştiri aldı” başlıklı yazıda diziyi kadın erkek ilişkilerinin anlatıldığı Amerikan dizisi Sex and The City'ye benzetti.

Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nu 36 yıl boyunca yöneten Kanuni Sultan Süleyman'ın harem, Hürrem Sultan ve saray üçgeninde yaşamının anlatıldığını aktaran yazıda, Başbakan Erdoğan'ın “Biz öyle bir Süleyman tanımadık. Kanuni'nin 30 yılı sarayda değil, at sırtında geçti” eleştirilerini hatırlattı.

Gazete, Başbakan'ın bu eleştirilerine karşılık CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem İnce'nin Erdoğan'ın sultan gibi davrandığı eleştirisini de aktardığı yazısında, Muhteşem Yüzyıl’ın yayınlanmaya başladığı günden bu yana tartışmalara ve eleştirilere yabancı olmadığını belirtti.

Yazı şöyle devam etti:

“Dizi geçtiğimiz yıl Ocak ayında ilk kez yayınlandığında RTÜK'e 70 binden fazla şikayet gelmişti. Bu şikayetlerde televizyon kanalının tarihi bir insanın özel yaşamının yanlış anlatıldığı bu nedenle kamusal bir özür beklendiği belirtilmişti.”

Gazete, yazısında ayrıca, dizide Kanuni Sultan Süleyman’ın İslam'da yasak olan içkiyi içerken gösterilmesi ve haremdeki nikahsız ilişkilerinin bazı izleyenleri son derece rahatsız ettiğini aktardı.

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muhteşem yüzyılnew york timessex and the city

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