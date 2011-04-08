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OSMANLI DÖNEMİNE AİT BIÇAK 1,14 MİLYON TL'YE SATILDI LONDRA (A.A)

08 Nisan 2011 02:15

-OSMANLI DÖNEMİNE AİT BIÇAK 1,14 MİLYON TL'YE SATILDI LONDRA (A.A) - 07.04.2011 - Dünyaca ünlü Christie's müzayede evinde yapılan açık artırmada, 16'ncı yüzyıl Osmanlı dönemine ait bıçak, en yüksek fiyata satılan eserler arasında yer aldı.  ''İslam ve Hint Eserleri'' adlı müzayedede bugün yapılan satışta, altın ve turkuvaz taşı süslemeli saplı Osmanlı dönemine ait bıçak, 457 bin 250 sterline (yaklaşık 1 milyon 143 bin TL) alıcı buldu. İznik çinileri de müzayedede yüksek fiyata satılan parçalar arasında yer aldı. 1590 tarihli İznik çinisi bir tabak 85 bin 250 sterline (yaklaşık 213 bin TL), 1570 tarihli yine İznik çinisi mozaik ise 181 bin 250 sterline (yaklaşık 453 bin TL) alıcı buldu.   Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın bir fermanı 241 bin 250 sterline (yaklaşık 603 bin TL) ve 16'ncı yüzyıl Osmanlı dönemine ait bir Kuran-ı Kerim de 61 bin 250 sterline (yaklaşık 153 bin TL) satıldı.  Toplam 416 eserin satışa sunulduğu müzayedenin en yüksek fiyata satılan parçası ise, 11'inci yüzyıl Fatımi dönemi Mısır'a ait ceylan şeklindeki bronz heykel oldu. Heykel, 937 bin 250 sterline (yaklaşık 2 milyon 343 bin TL) alıcı buldu. Müzayedede Osmanlı dönemine ait halılar, Kuran-ı Kerimler, tombaklar, ipek örtüler, tepsiler ve fermanlar satıldı. Türkiye'nin yanı sıra, Orta Asya, Mısır, İran, Hindistan, Suriye gibi ülke ve bölgelerden de eserler açık artırmada yer aldı.

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