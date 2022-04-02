Osmanlı dönemine ait Akçay Camisi’nde “tadilat” faciası: Şadırvan yıkıldı, el işlemelerinin üzeri yağlı boya ile boyandı, pencerelere PVC takıldı!

Antalya’nın Elmalı ilçesinde Hazine mülkiyeti üzerinde Osmanlı dönemine ait 1’inci grup korunması gerekli ‘taşınmaz kültür varlığı’ olarak tescil edilen Akçay Camisi’ne yapılan izinsiz tadilat çalışmasıyla geri dönülmez şekilde tahrip edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, şikâyet üzerine ortaya çıkan tadilat skandalı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun camide yaptığı detaylı inceleme ve hazırlanan raporla belgelendi. Raporun devamında şu ayrıntılara yer verildi:

“Camiye ait şadırvan tamamen yıkılarak yenisi yapılmış, cami iç duvarındaki kalem işleri ve ahşap tavandaki motiflerin üzeri Yağlı Boya ile kapatılmış. Dış cepheye boya yapılarak caminin rengi (yeşilden-kahverengiye) değiştirilmiş. Camiye ait bahçede peyzaj düzenlemesi yapılmış, dönemin izlerini taşıyan pencereler ahşap görünümlü PVC ile değiştirilmiştir. Cami içindeki duvar ve tavan PVC lambri ile kaplanmış, yine dönemin özelliklerini taşıyan ana giriş kapısı PVC kapı ile değiştirilmiştir.”

Hazırlanan raporun hemen ardından toplanan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, izinsiz uygulamaları yapan ve yaptıranlar hakkında Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Elmalı’nın İyi Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk konuyla ilgili açıklama yapmazken, Elmalı İlçe Müftülüğü tadilatın belediye tarafından yapıldığını tutanak altına aldı.