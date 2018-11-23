Osmanlı askerlerine üniforma diken okul 150 yaşında

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - \'93 HARBİ\' olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı\'na katılan Osmanlı askerlerinin üniformalarının dikildiği Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin kuruluşunun 150\'nci yılı Kasım- Haziran ayları arasında düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

1868 yılında kimsesiz çocukların yararına Islahhane olarak açılan 1899 yılında Hamidiye Sanayi Mektebi, 1952 yılında Bursa Erkek Sanat Enstitüsü, 1974 yılında Bursa Teknik Lisesi ve EML, 2014 yılından itibaren de Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adı altında eğitim ve öğretim veren okulun, kuruluşunun 150\'nci yıl dönümü sebebiyle, 2018-2019 eğitim- öğretim yılı boyunca bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Kan bağışından müze ziyaretine, resim sergisinden kurum ziyaretlerine kadar birçok faaliyetin yapılacağı etkinlik, Haziran ayına kadar devam edecek. Okulun kurumsal vizyonunu kamuoyu ile paylaşan Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Ay, \"Sosyal, kültürel, ekonomik ve spor alanında önemli mezunlar verdik. Vizyonu \'Mesleki ve teknik eğitimde ülkemizde model alınan öncü kurum olmak\' olan okulumuzun güçlü tarihini, mezunlarını ve birikimini tanıtmak amacıyla 150. kuruluş yılı vesilesiyle Kasım-Haziran ayları arasında kapsamlı etkinlikler yapacağız\" dedi.

BURSA\'DAN YETİŞENLER TÜRKİYE\'YE YÖN VERDİ

Okulun 150 yıllık geçmişi itibariyle sadece Bursa\'ya değil Türkiye\'ye yön veren çalışmalara imza attığını hatırlatan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Dülger, \"Ülkelerin ya da şehirlerin gelişmelerine etki eden pek çok unsur var. Coğrafi konum, ulaşılabilirlik, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri bunlardan biri, ancak onların var olabilmesi için olması gereken yegane unsur yetişmiş insan gücü. Bursa bir sanayi şehri. Sanayi noktasında Türkiye\'ye yön veren şehirlerden bir tanesi. Bu gücü nereden aldığını anlamanın yolu, bugün burada olmak. Bir meslek lisemiz ve 150 yıllık, şehre yön verici noktada olan bir kurumumuz. 93 harbine katılan askerlerimizin elbiselerinin dikimi bu okulun ulusal anlamdaki ilk uygulama ve icraatıdır. 150 yıllık tarihi boyunca sadece Bursa\'ya yön veren değil, Türkiye\'ye yön veren pek çok idareci, sanatkar ve işadamı ortaya çıkmıştır. Bir yıl boyunca yapılacak olan tüm faaliyetlerde biz komitemizin yanında olacağız\" dedi.



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