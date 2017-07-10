Osmaniye'ye havan mermisi atıldı

Osmaniye'nin merkez Gebeli mahallesine, 2 havan mermisi atıldığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre; olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

Saat 12.00 sıralarında Osmaniye Garnizon Komutanlığı'nın da bulunduğu merkez Gebeli Mahallesi'nde patlama sesi geldi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği bölgeye 2 havan mermisi atıldığı belirlendi. Amanos Dağı eteğindeki Çardak Köyü'nün üst kısmından atıldığı değerlendiren havan mermileri Garnizon Komutanlığı'na yakın bir bölgeye düştü.

Bölgede operasyona başladı.