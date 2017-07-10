T24 LogoT24 Logo
Politika

Osmaniye'ye havan mermisi atıldı

Bölgede operasyonlar başladı

10 Temmuz 2017 15:48

Osmaniye'nin merkez Gebeli mahallesine, 2 havan mermisi atıldığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre; olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

Saat 12.00 sıralarında Osmaniye Garnizon Komutanlığı'nın da bulunduğu merkez Gebeli Mahallesi'nde patlama sesi geldi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği bölgeye 2 havan mermisi atıldığı belirlendi. Amanos Dağı eteğindeki Çardak Köyü'nün üst kısmından atıldığı değerlendiren havan mermileri Garnizon Komutanlığı'na yakın bir bölgeye düştü.

Bölgede operasyona başladı.

 

 

ETİKETLER

osmaniyegebelihavamermiatılmabölgeoperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24