Osmaniyespor FK – Yeni Altındağ Belediyespor: 0-0

İbrahim EMÜL / OSMANİYE (DHA)

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu (xx), Soner Akgün (xx), Bülent Korkmaz (xx)

OSMANİYESPOR FK: Batuhan Ünsal (xxx), Hüseyin Rüzgar (xx), Sergen Ekinci (x) (Dk.46 Salim Uzun), Engin Güngör (xx) (Dk. 81 Muhammet Akyıldız), Ferhat Duman (xxx), Ergun Cengiz (x), İlyas Ekiz (xxx), İsmail Türkaslan (xx), Emrah Özyaylaz (xxx), Eser Akbaş (xx) (Dk.70 Gökhan Göz), Onur Kızıltaş (xx)

YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Mustafa Gürbüz (xx), Oktay Kancı (xx), Emrah Sürücü (xx) (Dk. 90+ Kayhan Arduç), Burhanettin Çakırefe (xx) (Dk. 70 Ercan Güneri), Bülent Kalecikli (xx) (Dk. 87 Tugay Yıldırım), Berkay Çakır (xx), İsmail Sevindi (xx), Barış Bozdilki (xx), Melih Şencan (x), Efe Berker Özcan (xx), Hüseyin Korkmaz (xx)

SARI KARTLAR: Dk. 11 İsmail Sevindi, Dk. 42 Burhanettin Çakırefe (Yeni Altındağ Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup mücadelesinde Osmaniyespor FK, 14\'üncü hafta karşılaşmasında, sahasında konuk ettiği Yeni Altındağ Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Maç öncesi, her ki takım sporcuları sahaya, \'Öğretmenler gününüz kutlu olsun\' pankartıyla çıktı. Karşılaşmayı Osmaniye Milletvekilleri İsmail Kaya, Mücahit Durmuşoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, her iki takımın kulüp yöneticileri ile çok sayıda taraftar izledi.

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