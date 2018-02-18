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Spor

Osmaniyespor FK – Tarsus İdman Yurdu: 3-2

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA) STAT: 7 Ocak HAKEMLER:  Ali Akdeniz (XXX), Gökhan Esen (XXX), Muratcan Ilgaz (XXX) OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Ahmet Önal (XXX), Kadir Bilimlier (XXX), Sergen Ekinci  (XXX), Emrah Bedir (XX) (Dk

18 Şubat 2018 18:34

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA)

STAT: 7 Ocak
HAKEMLER:  Ali Akdeniz (XXX), Gökhan Esen (XXX), Muratcan Ilgaz (XXX)
OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Ahmet Önal (XXX), Kadir Bilimlier (XXX), Sergen Ekinci  (XXX), Emrah Bedir (XX) (Dk. 79 Soner Erhençay), Süleyman Güneş (XXX), İlyas Ekiz (XXX), Burak Sarı (XX), Selçuk Kaban (XXX) (Dk. 46 Selim Avcı), Salih Tunar (XXX), Ahmet Çenet (XXX), Koray Kurt (XXX)
TARSUS İDMAN YURDU: Anıl Demir (XX), Abdurrahman Canlı (XX), Yasin Elmas (XX) (Dk. 59 Mert Özdestici), Mahmut Metin (XX), (Dk. 65 Alper Yener), Samet Eker (XX) (Dk. 78 Yılmaz Can Taşkıran), Ferhat Duman (XXX), Ergun Cengiz (XXX), Muhammet Ali Kurt (XX), Sefa Durmuş (XX), Onur Şirin (XX), İbrahim Hırçın (XX)
GOLLER: Dk.35 - Dk. 80 Ergun Cengiz (Tarsus İdman Yurdu), Dk.50 - Dk. 62 Süleyman Güneş, Dk. 90 - Kadir Bilimlier (Osmaniyespor FK)
SARI KARTLAR: Dk. 37 Sefa Durmuş, Dk.77 Samet Eker (Tarsus İdman Yurdu), Dk. 77 Salih Tunar, Dk. 90+ Ahmet Çenet (Osmaniyespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 23’üncü hafta karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Tarsus İdman Yurdu Spor FK’yı 3-2 yendi.
Maç öncesi, İstiklal Marşı okunurken, Osmaniyesporlu futbolcular asker selamı verdi. Taraftarlar ise ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ şeklinde bağırdı. Karşılaşmayı Vali Ömer Faruk Coşkun, protokol üyeleri, kulüp yöneticileri ile çok sayıda taraftar izledi.
 
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