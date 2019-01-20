T24 LogoT24 Logo
Spor

Osmaniyespor FK – Pazarspor: 0-0

İbrahim EMÜL / OSMANİYE (DHA) -  STAT: 7 Ocak HAKEMLER: Burak Güner (xx), Tolga Dede (xx), Hakan Erkan (xx) OSMANİYESPOR FK: Hasan Kaya (xx)- Hüseyin Rüzgar (x), Yasin Elmas (xxx), Sergen Ekinci (xx) (Dk

20 Ocak 2019 18:25

İbrahim EMÜL / OSMANİYE (DHA) - 
STAT: 7 Ocak
HAKEMLER: Burak Güner (xx), Tolga Dede (xx), Hakan Erkan (xx)
OSMANİYESPOR FK: Hasan Kaya (xx)- Hüseyin Rüzgar (x), Yasin Elmas (xxx), Sergen Ekinci (xx) (Dk. 69 Eser Akbaş), Selahattin Selçuk Özkan (xx), Ferhat Duman (xx), Ergun Cengiz (x), İlyas Ekiz (xxx) (Dk. 61 Mehmet Tolunay Gül), Muhammet Ali Kurt (x), Murathan Buruş (xx) (Dk.75 Serbay Can), Onur Kızıltaş (xxx)
PAZARSPOR: Ceyhun Demircan (xx)- Maksut Birben (xx), Soner Ergençay (xx), Mehmet Ali Kıran (xx), Muhammet Emin Balcılar (x) (Dk. 76 Mehmet Aytemiz), Gökalp Seçal (x), Mert Özmen (xx), Aykut Civelek (xx), Ozan Karabacak (x) (Dk. 85 Sinan Yazıcı), Kazım Kopuz (xx) (Dk. 53 Can Muhammet Vural), Oktay Gümüş (xx)
SARI KARTLAR: Dk.31 Ferhat Duman, Dk. 54 Sergen Ekinci (Osmaniyespor FK), Dk. 31 Gökalp Seçal, Dk. 44 Mert Özmen, Dk. 54 Aykut Civelek (Pazarspor)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grupta mücadele eden Osmaniyespor FK, ligin ikinci yarısının ilk karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Pazarspor ile 0-0 berabere kaldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EMÜLOSMANİYE DHAOcak HAKEMLER Burak GünerTolga DedeHakan ErkanFK Hasan KayaRüzgarYasin ElmasSergen EkinciDkEser Akbaş Selahattin SelçukFerhat DumanErgun CengizEkizMehmet Tolunay Gül Muhammet Ali KurtMurathan Buruş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24