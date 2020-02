Osmaniyespor FK – Esenler Erokspor: 1-1

İbrahim EMÜL / OSMANİYE (DHA) -

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Harun Toplar (xxx), Ragıp Can Ar (xxx), İsmail Ertunç (xxx)

OSMANİYESPOR FK: Hasan Kaya (x),Hüseyin Rüzgar (xxx), Sergen Ekinci (xx) (Dk. 83 Abdulsamet Can), Engin Güngör (xxx) (Dk. 71 Salim Uzun), Ergun Cengiz (xxx), İlyas Ekiz (xxx), Serkan Küçük (xx), Alper Yener (xx), Emrah Özyayla (xx), Eser Akbaş (xx) (Dk. 90 Buğrahan Baran), Onur Kızıltaş (xx)

ESENLER EROKSPOR: Mehmet Doğan (xx), Sinan Morgil (xx), Hayrullah Çelik (xx), Yusuf Orhan (xx), Efe Can Çölbekler (x) Alper Karaman (xx), Ahmet Güven (xxx), Şahin Fıstıkçı (xx), Erhan Karayer (xx), Melih Kabasakal (xx) (Dk. 84 Emre Keskin), Engin Berk Nebioğlu (xx) (Dk. 46 Barış Güral)

GOLLER: Dk.39 Engin Güngör (Osmaniyespor FK) - Dk. 74 Ahmet Güven (Esenler Erokspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+ Salim Uzun (Osmaniyespor FK)

SARI KARTLAR: Dk. 22 Alper Karaman, Dk. 42 Yusuf Orhan, Dk. 58 Efe Can Çölbekler , Dk. 88 Ahmet Güven (Esenler Erokspor) - Dk. 72 Alper Yener, Dk. 89 Salim Uzun (Osmaniyespor FK)



TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grupta mücadele eden Osmaniyespor FK, 12’nci hafta karşılaşmasında, sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. Sağanak yağış altında oynanan maçta, Osmaniye ekibinin golünü 39’uncu dakikada Engin Göngör attı. Konuk takım Esenler’in ise beraberlik golünü 74’üncü dakikada Ahmet Güven kaydetti. Esenler Eroksporlu oyuncular sahaya, geçtiğimiz gün okul arkadaşı tarafından öldürülen Erokspor U15 Futbolcusu Mert Emre Karagöz anısına, “Seni hiç unutmayacağız Mert Emre. Mekanın cennet olsun” yazılı pankartla çıktı. Karşılaşma, Hakkari şehitleri ve Mert Emre Karagöz anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasının ardından başladı.

