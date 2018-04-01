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Spor

Osmaniyespor FK – Çorum Belediyespor: 1-1

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA) STAT: 7 Ocak HAKEMLER: Alpaslan Şen (xx), Ertan Başdağ (xx), Erdem Altaş (xx) OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Ahmet Önal (xx) - Hüseyin Rüzgar (xx), Sergen Ekinci (xx), Emrah Bedir (xx), İlyas Ekiz (xx), Soner Ergençay (xxx), B

01 Nisan 2018 20:27

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA)

STAT: 7 Ocak
HAKEMLER: Alpaslan Şen (xx), Ertan Başdağ (xx), Erdem Altaş (xx)
OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Ahmet Önal (xx) - Hüseyin Rüzgar (xx), Sergen Ekinci (xx), Emrah Bedir (xx), İlyas Ekiz (xx), Soner Ergençay (xxx), Burak Sarı (xx) (Dk. 87 Ahmet Çenet(?), Bilal Kılıç (xx), Selçuk Kaban (xx), Onur Kızıltaş (xx), Koray Kurt (xx) (Dk. 79 Selim Avcı(xx)
ÇORUM BELEDİYESPOR: Ramazan Haklı (xx) - Emre Yüksektepe (xx) (Dk. 70 Selim Dilli(xx), Yakup Kayış (xx), Mert Sarı (xx), Doğan Can Davas (xx), Abuzer Gaffar Toplu (xxx), Akın Karaaslan (xx), Ertuğrul Sancaktutan (xx), Yakup Yiğit (xx), Yasin Dülger (xx) (Dk. 60 Emre Okur(xx), Salim Uzun (xx)
GOLLER: Dk. 67 Soner Ergençay, Dk. 88 Bilal Kılıç (Osmaniyespor FK) -  Dk. 89 Abuzer Gaffar Toplu (P) (Çorum Belediyespor)
SARI KARTLAR: Yakup Yiğit (Çorum Belediyespor) - Bilal Kılıç (Osmaniyespor FK)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grupta mücadele eden Osmaniyespor FK, 29’uncu hafta karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Çorum Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Her iki takım oyuncuları, sahaya Emniyet Müdürlüğü’nce hazırlatılan ‘Bu maç sensiz olmaz, sporda şiddete dur de’ pankartıyla çıktı.
 
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