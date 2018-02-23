Osmaniye'den özel harekat polisleri 'Zeytin Dalı Harekatı' için uğurlandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli özel harekat polisleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak üzere dualarla bölgeye uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde düzenlenen uğurlama törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık ve özel harekat polislerinin aileleri ile mesai arkadaşları katıldı.

Uğurlama töreninde konuşan Vali Coşkun, \"Devletimizin, milletimizin bekası ve güvenliği için \'Zeytin Dalı Harekatı\' gerçekleştiriliyor. Sizler de orada görev alacaksınız. Bu, ulvi bir görevdir. Aldığım bilgiye göre, buradaki tüm arkadaşlarımız, gönüllü olmuşlar ve gidecek olanlar, bu gönüllüler içerisinden kura ile belirlenmiş. Hepinizi gösterdiğiniz bu hassasiyetten dolayı tebrik ediyorum. Hepimiz, sizlerle gurur duyuyoruz. Her biriniz, Allah’a emanet olun. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Gazanız mübarek olsun. İnşallah kazasız- belasız gidip, dönersiniz. Tüm milletimizin kalbi ve duaları sizlerledir\" dedi.

Vali Coşkun ve protokol üyeleri, polislerle tek tek tokalaşarak, görevlerinde başarılar diledi. Çocuklarını harekata yolcu eden ailelerle de görüşen Vali Coşkun, “Güvenlik güçlerimizi Allah’a emanet ediyoruz. İnşallah kazasız- belasız görevlerini tamamlayıp, dönerler ve sizlere kavuşurlar\" diye konuştu.

Tören sonrası özel harekat polisleri, kurban kesilmesi ve duaların okunmasının ardından bölgeye uğurlandı.



FOTOĞRAFLI