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Yaşam

Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Hayatını kaybeden Fatih Haydar Durmuş'un askerliğini yaparken Kadirli'ye izne geldiği öğrenildi

25 Mart 2017 01:28

Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Fatih Haydar Durmuş'un vatani görevini yaparken Kadirli'ye izne geldiği öğrenildi.

Onur Çözeli (25) yönetimindeki 80 AH 021 plakalı otomobil, Koçyurdu köyü yakınlarında, aynı yönde gitmekte olan Müslüm Koçoğlu idaresindeki 34 HN 9924 plakalı tankere arkadan çarptı. 

Kazada, otomobil sürücüsü Çözeli ile aynı araçta bulunan Fatih Haydar Durmuş (22), Sinan Savrun (21), Ali Sadık Çözeli (19), Ahmet Dal (20) ve Yakup Küçükkavruk (23) yaralandı. 

Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Onur Çözeli ve Fatih Haydar Durmuş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durmuş'un Eskişehir'de vatani görevini yaparken Kadirli'ye izne geldiği öğrenildi. 

Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, tanker sürücüsü Koçoğlu, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

 

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