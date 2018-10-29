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Osmaniye'de toprağa gömülü 6 EYP düzeneği bulundu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde toprağa gömülü vaziyette bulunan bidon içerisinde, 6 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ile 8 adet düzenek yapımında kullanılan elektronik devre ele geçirildi

29 Ekim 2018 22:22

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE\'de, Amanos Dağı eteklerinde toprağa gömülü vaziyette bulunan bidon içerisinde, 6 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ile 8 adet düzenek yapımında kullanılan elektronik devre ele geçirildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde yapılan operasyonlarda bölücü terör örgütü mensuplarına ait toprağa gömülü vaziyette ve bidon içerisinde 6 adet EYP düzeneği, 8 adet EYP yapımında kullanılan elektronik devre kartı, 13 adet elektrikli fünye, EYP düzeneğine bağlı el telsizi, araç tipi telsize ait mikrofon ve 1 adet güneş paneline artı voltaj çevirici şarj aleti ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, incelenmek üzere Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı\'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

 

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