Osmaniye'de silahlı kavga

Osmaniye'de, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, birbirleriyle akraba oldukları belirtilen Turgut Solak ile Mehmet Güçlü arasında, Adnan Menderes Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Turgut Solak'ın kardeşi Kaplan Solak ile Mehmet Güçlü'nün kardeşi Hakan Güçlü'nün de katılmasıyla büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

Bir süre sonra ayrılan taraflardan Solak kardeşler, yanlarında getirdikleri av tüfeği ile evlerinin bahçesinde yakınları ile oturan Mehmet ve Hakan Güçlü kardeşlere ateş açtı.

Açılan ateşte Güçlü kardeşler ile yeğenleri Durdu Mehmet Kurtoğlu (13), yaralandı.

Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Kurtoğlu, hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada, polis ekipleri olaydan sonra kaçan Turgut ve Kaplan Solak kardeşlerin yakalanması için çalışma başlattı.



