Osmaniye'de PKK'ya ait 65 kilo TNT ele geçirildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de, Amanos Dağı eteklerinde jandarma, PKK\'lı teröristlerin kullandığı değerlendirilen bir bölgede, 65 kilo TNT ve çok sayıda makineli tüfek fişeği ele geçirdi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amanoslar bölgesinde, terör örgütü PKK\'nın faaliyetlerinin önlenmesi, teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Operasyonlarda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir bölgede çok miktarda ve çeşitli çaplarda tüfek ve makineli tüfek fişeği, ayrıca el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 65 kilo TNT ele geçirildi. Bölgede yapılan aramada, bu malzemelere ek olarak çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri tespit edildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı\'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.



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