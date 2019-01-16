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Osmaniye'de köyleri su bastı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 2 gündür devam eden yağmur nedeniyle bazı köyleri su bastı

16 Ocak 2019 12:56

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde 2 gündür devam eden yağmur nedeniyle bazı köyleri su bastı.
Kadirli ilçesinin Azaplı, Hardallık ve Aydınlar köyünde şiddetli yağmur, hayatı felç etti. 2 gündür aralıksız devam eden yağmur sele döndü, tarım arazilerinin yanı sıra onlarca ev su altında kaldı. Özellikle Azaplı köyünde 1 metreyi bulan su, evlerdeki eşyaları zarar verdi, araçlar suya gömüldü. Köylerin ilçeye bağlantı yolları da kapandı. AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

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