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Osmaniye'de inşaat firması sahibi intihar etti

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, inşaat firması sahibi Osman T

15 Ocak 2019 17:03

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de, inşaat firması sahibi Osman T. (45), başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.
Olay, Zorkun Yaylası Yolu üzerindeki Ayvalı Yaylası\'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde evinden ayrılan Osman T.\'nin, iş yerine gitmediğini öğrenen yakınları telefonuna da ulaşamayınca polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Yakınları iş adamının yayladaki evine gidince kapının önündeki aracını görüp, içeri girdiklerinde Osman T.\'yi kanlar içerisinde yerde hareketsiz buldu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelemede, Osman T.\'nin ruhsatlı tabancasıyla başına ateş ettiği belirlendi. Olay yerine gelen Osman T.\'nin yakınları sinir krizi geçirirken, cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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