Osmaniye'de ilk kez kasımpatı hasadı yapıldı

İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE\'de yaklaşık 25 yıldır toptan ve perakende çiçekçilik yapan bir üretici, İzmir, Yalova ve Antalya\'dan çiçek getirmek yerine kendine ait iki dönüm araziye kasımpatı ekerek ilde ilk kez hasadını yaptı.

Hasat etkinliğine Düziçi Kaymakamı Mustafa Koç, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür İbrahim Sağlam, kurum temsilcileri, üreticiler katıldı. Osmaniye\'de uzun yıllardır toptan ve perakende çiçekçilik yapan Veli Şehitoğlu, dışarıdan çiçek getirmek yerine kendine ait araziye Osmaniye\'de ilk kez kasımpatı ekerek çok başarılı bir şekilde yetiştirip, hasat yaptığını söyledi.

Düziçi İlçesi\'nde çiçekçilik yapan Şehitoğlu, \"Satacağımız çiçekleri İzmir, Yalova ve Antalya\'dan temin ederken maliyetleri düşürmek için çözüm arayışına girdik. Nakliye ve alınan komisyon nedeniyle çiçekleri normal değerinden pahalıya alarak satıyorduk. Çiçekleri daha ucuza mal etmek için 2 dönümlük arazime 67 bin kasımpatı fidesi diktik. Çiçek ekimine temmuz ayında başladık. İlk önce 2 dönümlük bir arazide deneme ekimi yaptık. Eskiden İzmir\'den, Yalova\'dan ve Antalya\'dan çiçek getirtir onları satardık. Biz de baktık bu böyle olmayacak kendimiz ekip satmaya karar verdik. Topraklarımız İzmir\'den, Yalova\'dan çok daha verimli. Bu verimli toprakları neden kullanmayalım ki\" diye konuştu.

3 LİRAYA SATABİLİYORUM

Hazır aldığı dönemde dışarıdan 5 liraya mal ederek sattığı kasımpatıyı üretip 3 liraya satabildiğini ifade eden Şehitoğlu, \"Gaziantep, Elazığ, Şanlıurfa gibi illere artık rahatlıkla çiçek gönderebiliyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşıyor. O güne kadar bu bahçenin tamamı satılır. Aynı zamanda burada 5 kişiye de istihdam sağlamış oluyoruz. Şimdilik seramız olmadığı için açık alana ve soğuğa dayanıklı kasımpatı ektik. İnşallah seramız tamamlandığında yılda 3 kez çiçek hasat edebileceğiz\" dedi.

ALTERNATİF ÜRÜN KASIMPATI

İl Müdürü İbrahim Sağlam ise üreticileri alternatif ürün yetiştirme konusunda son zamanlarda çiçekçiliğe yönlendirdiklerini ifade etti. Daha önce gül ve lale ekimi yapıldığını ancak Osmaniye\'de ilk kez kasımpatı ekimi yapıldığını dile getiren Sağlam, \"Buradaki arkadaşımız, arazisinde alternatif ürün olarak kasımpatı yetiştirdi. İlimizde tüm tarım ürünlerinin yanı sıra alternatif ürün ekimi kapsamında gerçekten güzel bir örnek olmuş. Biz de kendisine gerek ajanslar, gerekse Özel İdare bütçesinden 5 dönümlük bir sera yapacağız\" diye konuştu.



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