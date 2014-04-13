Osmaniye'de düğünde silahlı kavga: 23 yaralı, 40 gözaltı

Osmaniye’de bir düğünde çıkan silahlı kavgada 3’ü polis 23 kişi yaralandı. Kavgayı özel harekat polisleri güçlükle yatıştırdı. Düğün evindeki kavganın, erkek ve kız tarafının mahalli sanatçıdan farklı şarkı istemesi üzerine çıktığı belirlendi.

Doğan Haber Ajansı’ndan İbrahim Emül’ün haberine göre, Olay, saat 18.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi TOKİ konutları arkasındaki arazide gerçekleştirilen düğünde meydana geldi. İddiaya göre iki aile arasında istek şarkı nedeniyle bir tartışma çıktı. Tartışma birden büyüyerek tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine kurşun yağdırırken, davetliler dehşet dolu dakikalar yaşadı.

22 yaralı 40 gözaltı

Silah sesleri çevrede de endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin uyarısına rağmen taraflar birbirlerine ateş etmeyi sürdürdü. Müdahale eden polisler de iki ateş arasında kaldı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. 3’ü polis 23 kişinin yaralandığı silahlı kavgayı, olay yerine sevk edilen özel harekat polisleri güçlükle ayırdı. Yaralılar ambulanslarla Osmaniye Devlet, Özel Yeni Hayat ve Özel İbni Sina Hastaneleri’ne götürüldü.

Bir polis otosunun camlarının kırıldığı, lastiğinin patladığı ve 2 de tabanca mermisinin isabet ettiği kavgada 40 kişi gözaltına alındı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik güçleri mahallede ve hastanelerde geniş güvenlik önlemleri alındı.

5 tüfek bulundu

Silahlı kavganın ardından polis, evlerde ve civardaki araçlarda yaptığı aramada 5 pompalı tüfek ele geçirdi. Tüfeklere el koyan polis, olay yerinde yapmış olduğu incelemelerde ise 100’lerce av tüfeği fişeği buldu. Öte yandan polisin, olaydan sonra kaçan çok sayıda kişiyi de aradığı belirtildi.

Kavganın sebebi istek şarkı

Görgü tanığı K.E, kavganın, düğünde Ankara'dan gelen ses sanatçısından erkek ve kız tarafının ayrı ayrı şarkı seslendirmesini istemesi yüzünden başladığını, davetlilerin alkolün etkisiyle tartışmayı kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştürdüğünü söyledi. Bir başka görgü tanığı da kavgaya neden olan ses sanatçısının çatışma başlar başlamaz düğün evinden uzaklaştırılarak Ankara'ya gönderildiğini belirtti.