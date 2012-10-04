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Yaşam

Osmaniye'de demir çelik fabrikasında patlama: 18 işçi yaralandı

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir şirkete ait demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 18 işçi yaralandığı bildirildi

04 Ekim 2012 20:00


Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir şirkete ait demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 18 işçi yaralandı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir şirkete ait demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 18 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş'de hurda eritme kazanında patlama meydana geldi.

Patlamada, hurda eritme kazanının etrafında çalışan işçilerden Aslan Patoğlu (40), Ali Demir (30), Mehmet Açıcı (23), Şahin Okut (22), Semih Çakrak (28), İlker Rigan (28), Tuncay Kutuğu (34), Fetullah Dönmez (32), Hacı Ahmet Ceyhan (29), Fatih Soylu (33), Yasin Panavur (29), Ahmet Duman (25), Halil Taş (25), Reşit Girişken (32), Vedat Bağdat (38), Mehmet Kavun (25), Enver Erdoğan (39) ve Erol Çelikkıran (42) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralanan işçiler, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bazı işçilerin de patlama sonrası dumandan etkilendikleri ve olay yerinde yapılan müdahalenin ardından evlerine gönderildikleri belirtildi. Patlamayı duyan yaralı yakınları hastaneye akın ederken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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