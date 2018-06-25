Osmaniye'de AK Parti 2, MHP 1, İYİ Parti 1 milletvekili çıkarttı

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'nin TBMM\'ye gönderdiği 4 milletvekilinden 2\'sini AK Parti,1\'ini MHP, 1\'ini de İYİ Parti kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti\'den Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya, vekil olarak Ankara\'ya gidiyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli ise partisinin Osmaniye\'deki tek temsilcisi olacak. Bahçeli, Osmaniye\'den 6\'ıncı kez vekil seçilmiş oldu. İlk kez seçime giren İYİ Parti ise Mehmet Temel\'i meclise gönderiyor. 1 Kasım 2015 seçim sonuçlarına göre MHP, 1 vekilini İYİ Parti\'ye kaptırdı.



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