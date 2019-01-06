Osmaniye'de 5 ev, 'heyelan' tehlikesi nedeniyle boşaltıldı

Efendi ERKAYIRAN/Kadirli (ADANA), (DHA)- OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde 3 gündür aralıksız süren sağanak sonrası, heyelan tehlikesi nedeniyle 5 ev boşaltıldı.

İlçeye bağlı Şehit Mustafa Yağız Mahallesi Prof. Halet Çambel Okulu arkasında bulunan 5 ev sağanak sonrası heyelan tehlikesi nedeniyle Belediye Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından boşaltıldı.

Evleri heyelan nedeniyle tehlike altında olan mahalle sakinlerinden Ekrem Kayıran, evlerini boşaltmak zorunda kaldıklarını, yetkililerden yardım istediklerini belirterek, \"Evimizin arkasında bulunan tepedeki kayalar yoğun sağanak yağış nedeniyle yerinden oynadı ve evlerimize doğru kaymaya başladı. Belediye ekipleri geldi ve hemen boşalmamız gerektiğini büyük tehlike altında olduğumuzu söyleyerek tutanakla evimizden tahliye ettiler. Bizlerde akrabalarımızın evine gidiyoruz. İnşallah kötü bir şey olmaz\" dedi.

Zabıta ekipleri mahallede güvenlik tedbirleri alarak evleri boşalttı.

FOTOĞRAFLI