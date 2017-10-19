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Osmaniye'de 2 kadın, ilişki teklif ettiği sürücüyü dolandırdı

TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'de, durdurdukları bir aracın sürücüsüne cinsel ilişki teklif eden 2 kadın, sürücünün cebindeki 10 bin lirayı alarak, kaçtı

19 Ekim 2017 15:27

TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE\'de, durdurdukları bir aracın sürücüsüne cinsel ilişki teklif eden 2 kadın, sürücünün cebindeki 10 bin lirayı alarak, kaçtı.
Olay, 18 Ekim günü, Osmaniye-Ceyhan E-90 yolunun Tüysüz rampası mevkisinde meydana geldi. Adana yönüne giden 26 yaşındaki F.K., yol kenarında bekleyen 25-30 yaşlarında iki kadının ellerini havaya kaldırması üzerine durdu. Bu sırada kadınlardan biri, F.K.\'nın yanına oturup, ilişki teklifinde bulundu. Sürücü F.K.\'nın teklifi kabul etmemesi üzerine kadınlar, araçtan inip, karşı şeritte bekleyen otomobile binerek, Osmaniye yönüne gitti. Durumdan şüphelenen sürücü, aracında ve üzerinde yaptığı kontrolde, kot pantolonunun ön cebinde bulunan 10 bin liranın çalındığını fark etti. İhbarda bulunulması üzerine jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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