Osmaniye'da amatör futbolcular 'Zeytin Dalı Harekatı'na pankartlı destek verdi

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE\'de oynanan amatör lig maçında futbolcular sahaya \'Kalbimizle dualarımızla Mehmetçiğin yanındayız\' yazılı pankartıyla çıkarak \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi.

Osmaniye Amatör Lig takımlarından Zorkunspor ile Karaçay Gençlikspor, Korkut Ata Üniversitesi sahasında karşılaştı. Karşılaşma öncesinde hakemler ve her iki takım futbolcuları, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı\'na giden Mehmetçik için İmam Tuncay Kaya tarafından okunan duaya eşlik etti.

Osmaniye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Şükrü Tozluklu, Mehmetçiğin Afrin bölgesinde destan yazdığını kaydetti. Türkiye genelinde amatör maçlarda Mehmetçiğe destek amacıyla \"Kalbimizle dualarımızla Mehmetçiğin yanındayız\" pankartıyla karşılaşmalara çıkıldığını anlatan Şükrü Tozluklu, \"Osmaniyemizdeki amatör maçlarda da bu uygulamayı gerçekleştirdik. Biz buradan Mehmetçiğimize selam gönderiyoruz, onların inşallah mücadelesi milli birliğimizi beraberliğimizi daha da güçlendirecek. Son terörist kalıncaya kadar bu mücadele devam edecek\" dedi.

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