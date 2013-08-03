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Bakan Güler'den, 'eski dostu' Cerrah'a kötü sürpriz

Osmaniye Valisi Cerrah’ın da aralarında bulunduğu 7 vali merkeze çekildi. İçişleri Bakanı Muammer Güler İstanbul Valisi olduğu dönemde Celalettin Cerrah ile 6 yıl İstanbul'da birlikte görev yapmıştı

03 Ağustos 2013 23:12

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hükümetin hazırladığı ve bayram öncesi sürpriz bir gelişme olarak görülen Valiler Kararnamesi'ni bugün onayladı. 22 kişilik Valiler Kararnamesi hafta sonu olmasına rağmen Gül tarafından onaylandı.

Gül’ün onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan müşterek kararnamede, 22 valinin görev yeri değişti. Merkeze çekilen 7 valinin arasında Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah’ın yer alması dikkat çekti. Cerrah, İstanbul Emniyet Müdürü olduğu dönemde, İstanbul Valisi olan İçişleri Bakanı Muammer Güler ile birlikte çalıştı.

 

Bursa ve Trabzon'a yeni vali

 

Ankara, İstanbul ve İzmir Valileri yerlerini korurken kararnameyle Konya Valisi Aydın Nezih Doğan Van’a, Van Valisi Münir Karaloğlu Bursa’ya, Artvin Valisi Necmettin Kalkan Hakkari’ye, Zonguldak Valisi Erol Ayyıldız Aydın’a, İskenderun Kaymakamı Ali İhsan Su Artvin’e, Ankara Vali Yardımcısı Mehmet Oduncu Osmaniye’ye, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Necmettin Kılıç Niğde’ye, Amasya Valisi Abdil Celil Öz Trabzon’a, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Mükerrem Ünlüer Bayburt’a, Kayseri Melikgazi Kaymakamı Hasan Karahan Giresun’a vali olarak atandı.

 

7 vali merkeze çekildi

 

Kararnameye göre; Bursa Valisi Şahabettin Harput, Trabzon Valisi Recep Kızılcık, Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, Aydın Valisi Kerem Al, Giresun Valisi Dursun Ali şahin, Bayburt Valisi Hasan İpek, Hakkari Valisi Orhan Alimoğlu merkeze alındı. Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah’ın merkeze alınması sürpriz olarak karşılandı. Cerrah, İstanbul Emniyet Müdürlüğü döneminde o dönem İstanbul Valisi olan İçişleri Bakanı Muammer Güler ile yakın çalışmaları dikkat çekmişti.

 

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