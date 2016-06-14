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Osmaniye gezi faciasının ardından okul müdürü görevinden alındı

Müdür Fikret Türkoğlu, görevine öğretmen olarak devam edecek

14 Haziran 2016 03:29

İskenderun'dan Osmaniye'ye geziye giden öğrenci, öğretmen ve velileri taşıyan midibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İskenderun Beş Temmuz İlkokulu Müdürü Fikret Türkoğlu'nun görevinden alındı.

Türkoğlu'nun görevine, atamasının yapılacağı okulda öğretmen olarak devam edeceği kaydedildi.

Geçen hafta sonu İskenderun'dan Osmaniye'ye geziye giden İskenderun Beş Temmuz İlkokulu'nun öğrencileriyle öğretmen ve velileri taşıyan midibüs, Cevdetiye beldesinde bir otomobille çarpıştıktan sonra sulama kanalına devrilmiş, kazada 15 kişi hayatını kaybetmişti.   

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