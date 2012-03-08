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'Osmaniye Cezaevi'nin Pozantı'dan kalır yanı olmadığını bilin'

CHP’li Demir, Adalet “İşkence olayı var tabi ki orada. Türkiye’de işkencenin olmadığı bir hapishanenin olduğuna inanmıyorum” dedi.

08 Mart 2012 16:30

 

 

 
Hülya Karabağlı
T24 / Ankara
 
CHP’liler, çok sayıda şikâyetin olduğunu dile getirdikleri Osmaniye Cezaevi incelemesi talebine Adalet Bakanlığı’nın izin vermediklerini açıkladı. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “İzin talebimiz Adalet Bakanlığı'nca uygun görülmeyerek reddedildi. Acaba bunun ortaya çıkardığımız Pozantı Cezaevi ile bir ilgisi var mı? Adalet Bakanlığı yeni skandallar çıkmasından mı korkarak izin vermekten kaçıyor” diye tepki gösterdi.
 
Muğla Milletvekili Nurettin Demir, “Osmaniye Cezaevi’ne gitmenize izin çıkmamasının gerekçesi neydi?” sorusuna “Bakan yok diye ama bakanın yerine komisyonlarda bile müsteşar ya da genel müdür temsil edebiliyor” yanıtını verdi. CHP’li Demir, “İşkence olayı var tabi ki orada. Türkiye’de işkencenin olmadığı bir hapishanenin olduğuna inanmıyorum” dedi.
 
Özel de, Osmaniye'de çok sayıda avukatın kendisini aradığını ve “Osmaniye Cezaevi’nin Pozantı’dan kalır yanı olmadığını bilin” dediklerini anlattı.
 

ETİKETLER

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