Cezaevinde kitaplar 'müstehcen' ve 'sakıncalı' bulundu, yasaklandı

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

Osmaniye Cezaevi’nde, piyasada satılan pek çok kitap sakıncalı ve pornografik olduğu gerekçesiyle yasaklandı. Yasaklı kitaplar listesinde “Yatmadan Önce Yüz Fırça Darbesi’ ve Ben Bir Taşım” yer alıyor.

TBMM İnsan Hakları Cezaevi Komisyonu’nun yerinde incelemesi Osmaniye Cezaevi’nde piyasadaki kitabın pornografik ve sakıncalı gerekçesiyle yasaklandığını ortaya koydu.

‘Yatmadan Önce Yüz Fırça Darbesi’

Sakıncalı listede, yabancı ve yerli yazarlar var. Piyasada satılan pek çok kitap pornografik gerekçesiyle yasaklı listesinde. Yayınladığı yıl 30 ülkede satılan yazar Melissa Panarello’nun erotik deneyimlerini anlattığı ‘Yatmadan Önce Yüz Fırça Darbesi’, kadınların cinsel özgürlüğünü kaleme alan Anthony Giddens’in ‘Mahremiyetin Dönüşümü’, yazar Philip Roth’un, “Aldatma’ kitabı da yasaklı listesinde.

‘Ben Bir Taşım’

Cezaevi yönetiminin yasak kapsamına aldığı yayın listesinde, 8 Mart 2012'de yapılan KCK operasyonunda Diyarbakır'da gözaltına alınan ve tutuklanan antropolog ve yazar Müge Tuzcuoğlu’nun ‘Ben Bir Taşım’ kitabı var. Yazarın, Diyarbakır’da on üç çocukla yaptığı söyleşiden yola çıkılan kitap, çocukların dünyasını kendi dillerinden aktarıyor.

‘Bildiğin Gibi Değil 90’larda Güneydoğu’da Çocuk Olmak’

Araştırmacı Funda Danışman ve Rojin Canan Akın'ın, 90'lı yıllarda çocukluğu Güneydoğu’da geçmiş insanlarla yaptığı 19 söyleşinin yer aldığı “ Bildiğin Gibi Değil 90’larda Güneydoğu’da Çocuk Olmak” kitabı da yasaklı listesinde olduğu için mahkûmlara verilmiyor.

Kürkçü: Cezaevi yönetiminin pornografi kriteri neye göre

Bağımsız Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, yasaklı listesi kriterinin neye göre belirlendiğini inceleme sırasında cezaevi yönetimine sorduğunu anlattı. “ Pornografi” yanıtı veriyorlar, ‘Neye göre pornografi” diyen Kürkçü, bu ölçüyü cezaevi yönetimi belirleyemez”. Kürkçü’ye göre, piyasa da satılan kitaplara yasak konmasının bir mantığı yok.