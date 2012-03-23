T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Cezaevinde kitaplar 'müstehcen' ve 'sakıncalı' bulundu, yasaklandı

Osmaniye Cezaevi sakıncalı listesinde, yabancı ve yerli yazarlar var. Piyasada satılan pek çok kitap pornografik gerekçesiyle yasaklı listesinde.

23 Mart 2012 16:22

 

 

Hülya Karabağlı

 T24/ ANKARA

Osmaniye Cezaevi’nde, piyasada satılan pek çok kitap sakıncalı ve pornografik olduğu gerekçesiyle yasaklandı. Yasaklı kitaplar listesinde “Yatmadan Önce Yüz Fırça Darbesi’ ve Ben Bir Taşım” yer alıyor.

TBMM İnsan Hakları Cezaevi Komisyonu’nun yerinde incelemesi Osmaniye Cezaevi’nde piyasadaki kitabın pornografik ve sakıncalı  gerekçesiyle yasaklandığını ortaya koydu.

 

‘Yatmadan Önce Yüz Fırça Darbesi’

 

Sakıncalı listede, yabancı ve yerli yazarlar var.  Piyasada satılan pek çok kitap  pornografik gerekçesiyle  yasaklı listesinde. Yayınladığı yıl 30 ülkede satılan yazar Melissa Panarello’nun erotik deneyimlerini anlattığı ‘Yatmadan Önce Yüz Fırça Darbesi’,  kadınların cinsel özgürlüğünü kaleme alan Anthony Giddens’in ‘Mahremiyetin Dönüşümü’, yazar Philip Roth’un, “Aldatma’ kitabı da yasaklı listesinde.     

 

‘Ben Bir Taşım’

 

Cezaevi yönetiminin yasak kapsamına aldığı yayın listesinde, 8 Mart 2012'de yapılan KCK operasyonunda Diyarbakır'da gözaltına alınan ve tutuklanan antropolog ve yazar Müge Tuzcuoğlu’nun ‘Ben Bir Taşım’ kitabı var.  Yazarın, Diyarbakır’da on üç çocukla yaptığı söyleşiden yola çıkılan kitap,  çocukların dünyasını kendi dillerinden aktarıyor.

 

‘Bildiğin Gibi Değil 90’larda Güneydoğu’da Çocuk Olmak’

 

Araştırmacı Funda Danışman ve Rojin Canan Akın'ın, 90'lı yıllarda çocukluğu Güneydoğu’da geçmiş insanlarla yaptığı 19 söyleşinin yer aldığı  “ Bildiğin Gibi Değil 90’larda Güneydoğu’da Çocuk Olmak” kitabı da yasaklı listesinde olduğu için mahkûmlara verilmiyor.

 

Kürkçü: Cezaevi yönetiminin pornografi kriteri neye göre

 

Bağımsız Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü,  yasaklı listesi kriterinin neye göre belirlendiğini  inceleme sırasında  cezaevi yönetimine sorduğunu anlattı.  “ Pornografi” yanıtı veriyorlar, ‘Neye göre pornografi” diyen Kürkçü,  bu ölçüyü cezaevi yönetimi belirleyemez”.  Kürkçü’ye göre,  piyasa da satılan kitaplara  yasak konmasının bir  mantığı yok. 

 

 

ETİKETLER

Osmaniye Cezaevikitapmüstehcen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24