Osmangazi'de İmar Barışı fırsatçılarının inşaatları yıkılıyor

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Uludağ eteklerindeki kırsal Gökçeören Mahallesi\'nde, İmar Barışı\'ndan faydalanmak için 31 Aralık 2017\'den önce inşa edilmiş gibi gösterilen kaçak ev ile inşaat aşamasındaki evlerin istinat duvarları ve temelleri, Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, İmar Barışı\'ndan faydalanmak amacıyla 31 Aralık 2017\'den önce yapılmış gibi gösterilen kaçak yapı ve inşaatlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Merkez Osmangazi ilçesi kırsal Gökçeören Mahallesi\'nde de 3\'üncü derece SİT alanı üzerine söz konusu yöntemle yapılan ev ve inşaatları belirleyen belediye ekipleri, yıkım çalışması yaptı. İş makineleriyle gerçekleştirilen yıkımlarda, bir ev ile inşaat aşamasındaki evlerin istinat duvarları ve temelleri ortadan kaldırıldı.

Yıkılan kaçak evin sahibinin İmar Barışı\'ndan faydalanabilmek adına yapıyı, 31 Aralık 2017\'den önce inşa etmiş gibi göstererek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü\'ne başvurduğu ve Yapı Kayıt Belgesi aldığı tespit edildi.

Ekipler, yıkımın ardından çevredeki bir ağaca uyarı yazısı asarak, yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.



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