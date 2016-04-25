Osmangazi Üniversitesi'nde 1 Mayıs gerginliği; 4 öğrenci yaralı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde ülkücü oldukları iddia edilen kişiler, 1 Mayıs duyurusu yapmak için stant açacakları sırada üniversitelilere saldırdı. Üniversiteliler yemekhaneden çıkarken sopalarla saldıran şahıslar 4 üniversiteliyi ağır biçimde yaraladı.

İki üniversitelinin kafasının yarıldığı birinin ise burnunun kırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Sendika'da yer alan habere göre, ülkücülerin saldırısının ardından özel güvenlik görevlilerininde öğrencilere saldırdığı iddia edilirken, o sırada kampüse giren polisin, arkadaşlarına yardımcı olmak için bekleyen üniversitelileri “Eğer dağılmazsanız sizi gözaltına alırız” diyerek tehdit ettiği öne sürüldü.

Bekleyişlerine devam eden 6 üniversiteli gözaltına alındı.