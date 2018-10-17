Osmangazi Köprüsü'nden ihlalli geçişin ücreti 2 ay geçmeden 10 katına çıktı!

Osmangazi Köprüsü'nden 20 Ağustos 2018'de otomobiliyle geçen bir vatandaş yanında nakit para olmadığı için 92 TL'lik geçiş ücreti ve 19 liralık otoyol ücretini ödeyemedi. 111 liralık ücret ve 4 kattan fazla olan 446 liralık cezaya razı olan vatandaş başka bir sürprizle karşılaştı.

20 Ağustos 2018 tarihinde geçtiği köprü ve 28 Ağustos'ta geçtiği otoyol ücretini o an ödemeyen vatandaş 15 gün içinde ödeyebileceği yönündeki belgeyi teslim aldı.

15 gün geçmesine rağmen ödemeyi yapmayan vatandaşa 15 Ekim 2018'de mahallesindeki muhtar kanalıyla bir tebligat geldi. Tebligatın geçtiği köprü ve otoyol ücretiyle ilgili olduğunu gören vatandaş cezayı ödemek için vergi dairesine gitti.

Vergi dairesindeki memurlar ödemeyi alamayacaklarını, olayın icralık olduğunu, konunun icra müdürlüğünden çözüleceğini söylediler.

Bunun üzerine tebligattaki avukatlık bürosu numarasını arayan vatandaş ödemesi gereken ücretin 1.100 lira olduğunu öğrendi. Bürodan bu ücretin içinde avukatlık ücreti, dosya masrafı gibi kalemlerin olduğu bildirilerek, 1.100 liralık ödemenin 905 liraya düşürüldüğü aktarıldı.

Yaşananlar hakkında, kendisine 15 günün ardından ödeme bildirimi gelmediğini, cezanın icralık olmasının anlamsız olduğunu söyleyen vatandaş, "22 Ekim 2018'e kadar ödemenin yapılması istendi. 111 lira ödemem gerekirken bu rakam 905 liraya çıktı" diye tepki gösterdi.

T24'ün görüşlerine yer vermek için ulaşmak istediği avukatlık bürosu ve Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş'nin telefonları yanıt vermedi.

"10 TL 50 TL'ye çıkar"

Öte yandan Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş'nin internet sitesinde 15 gün içinde ücret yatırılmaması hâlinde yapılacaklar şu ifadelerle açıklanmış:

"Otoyoldan çıkış yaptığınız tarihi izleyen 15 gün içinde İhlalli Geçiş Bildirimi üzerinde belirtilen banka şubelerine ödeme yapılmadığı taktirde geçiş ücretinin 4 katı para cezası ve geçiş ücreti ile birlikte Tebligat Ücreti, Avukatlık Ücreti ve diğer masrafları içeren bir tutarda bir bedel ödemeniz gerekecektir. Örneğin; 10 TL olan geçiş ücretine 40 TL ceza uygulanacak ve 50 TL ödemek zorunda kalacaksınız. Ayrıca, ödenmeyen tutarın yasal takibine başlandıysa, bu takibe ait vekalet ücreti, dosya masrafı, tebligat ücreti, damga vergisi ve yasal faizler de ayrıca 50 TL’nin üzerine eklenecektir."