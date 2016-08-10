Osmangazi Köprüsü'nde kaza; 1 polis hayatını kaybetti

Osmangazi Köprüsü’nde meydana gelen kazada, freni boşalan TIR, köprüde görevli polis aracına arkadan çarptı. Kazada, bir polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Osmangazi Köprüsü'ndeki bu kaza, ulaşıma açılmasının ardından meydana gelen ilk ölümlü kaza oldu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'nde, Osmangazi Köprüsü'nün girişinde freni patlayan TIR polis aracına çarparak 200 metre sürükledi. Bu köprüdeki ilk ölümlü kazada 1 polis şehit oldu, 1 polis ile TIR sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında, Osmangazi Köprüsü'nde meydana geldi. Yalova yönüne giden İlkay Baygın yönetimindeki 34 DL 8117 plakalı TIR iddiaya göre freninin patlaması sonucu köprünün girişinde bekleyen 41 A 4580 plakalı polis aracına çarptı. TIR polis aracını yaklaşık 200 metre sürükledi. Kazada polis aracının içinde bulunan Muhammet Bozoğlu ağır, yaralanırken o sırada aracın dışında bulunan polis Vahittin Karagöl ise TIR sürücüsü İlkay Baygın hafif yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralanan 2 polis ile TIR sürücüsünü Gebze ve Darıca'da bulunan hastanelere kaldırdı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis Muhammet Bozoğlu şehit oldu. Yaralı polis Vahittin Karagöl ile TIR sürücüsü Baygın'ın tedavisi sürüyor.

Osmangazi Köprüsü'ndeki bu kaza, ulaşıma açılmasının ardından meydana gelen ilk ölümlü kaza oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.