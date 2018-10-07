Osmangazi Köprüsü'nde Dilovası eylemi

Kocaeli'nin hava kirliliğiyle 'meşhur' ilçesi Dilovası'nda, evlerinin kömür tozuyla kaplandığını belirten bir grup vatandaş, Osmangazi Köprüsü'ne çıkarak eylem yaptı.

Gazete Fersude'nin haberine göre, Dilovası ilçesinde yaşayan bir grup genç, kentte bulunan kömür ocaklarının şehrin 300 metre uzağında olması sebebiyle yaşam alanlarının, evlerinin, iş yerlerinin tamamen kömür tozuyla kaplandığını belirterek, Osmangazi Köprüsü'ne çıktı.

Köprünün korkuluklarına çıkarak “Temiz Hava İçin Kömürcülere Hayır” yazılı bir pankart da açan Kayapınar-Turgut Özal Mahallesi Gençliği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi gençler, yetkililerin seslerini duymasını aksi takdirde kendilerini atacaklarını söyledi.

Köprüdeki eylem devam ediyor...