Osmangazi Köprüsü geçişinde yüzde 8 KDV uygulanacak

Bugün açılacak Osmangazi Köprüsü'nde yüzde 8 oranında KDV uygulanacak.

Köprü geçiş ücretinin açıklanmasından önce önemli bir düzenleme yapıldı. Yap-işlet-devret (YİD) modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin geçişinde Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.

Bakanlar Kurulu'nun, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, YİD modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin geçişinde KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak. Daha önce uygulanan KDV oranı yüzde 18'di. KDV'deki indirimin, köprü geçiş ücretine de olumlu yansıması bekleniyor.

Köprü geçiş ücretinin ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.