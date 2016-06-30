Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toprak şehit kanıyla yoğrulduğu zaman vatandır, yoksa tarladır tarla!

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 3.5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün, açılışı yapıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeleye değinerek, "Toprak şehit kanıyla yoğrulduğu zaman vatandır, yoksa tarladır tarla" dedi.

Açılış töreninde, Başbakan Binali Yıldırım’ın ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Başı rahmet ortası mağfiret sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayında böyle bir açılışı yapıyor olmamız bizi ayrıca mutlu ediyor.

"Sözlerimin başında Atatürk Havalimanında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza şifa ve yakınlarına da sabır diliyorum. Bizler sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğiliriz. Ülkemizde bir yandan çok güzel sevindirici gelişmelere yaşanırken bir yandan da terör saldırıları devam ediyor. Terör örgütleri tasmalarını elinde tutan ülkeler tarafından üzerimize salınmışlardır. Ne kadar çok can yakarlarsa hedeflerinden vaz geçeceğini teslim olacağını zannediyorlar.

"Yanıldıklarını defalarca kurdukları tuzaklarda bildiler. Bzi acılarını bal eylemeyi bilen bir ülkeyiz. Bizi terörle deneyenler aynı şekilde teröre dayanıklı değildir.

"Terör eninde sonunda dönüp kendini tutan eli sokan bir akrep gibidir"

"Terör eninde sonunda dönüp kendini tutan eli sokan bir akrep gibidir çünkü karakteri budur, cibiliyeti budur. Bugün bizim ülkemizde patlayan bombalar, yarın mutlaka onları ülkemize gönderenlerin ellerinde de infilak edecektir. Biz hiçbir ayrıma tabi tutmaksızın, terörü, terör örgütlerini, teröristleri topyekun reddeden bir ülkeyiz. Aynı onurlu tavrı diğer devletlerden de bekliyoruz. Rabbim milletime bir daha böyle acılar yaşatmasın diyorum."

"Ülkemizde bir yandan gerçekten çok güzel, çok sevindirici gelişmeler yaşanırken, diğer yandan da maalesef terör örgütlerinin insanlık dışı eylemleri sürüyor. Bölücü terör örgütü PKK bir yandan, YPG bir yandan, DAEŞ denilen karanlık örgüt diğer yandan, irili ufaklı başka örgütler öte taraftan, tasmalarını ellerinde tutan güçler tarafından ülkemizin üzerine salıverilmiştir. Biz bu maşa örgütlerin de onları üzerimize salanların da amaçlarını gayet iyi biliyoruz."

"Biz de terör örgütlerinin ve onları kullananların bariyerler kurmalarına izin vermeyeceğiz. Yitirdiğimiz her canı ebediyyen yüreğimize kazayacağız ama yolumuza ve mücadelemize de aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bugün burada hep birlikte tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. İstanbul İzmir yolunun en önemli etaplarından biri olan köprümüzün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Gebze Altınova bölümünü de açıyoruz. Böylece otoyolumuzun Gemliğe kadar olan kısmında kesintisiz seyahat gerçekleşecek. Kalan kısmıda çok kısa sürede tamamlanacaktır. İstanbul İzmir arası 8 saatten 3 saatin altına düşecek. Aynı zamanda kaza riskinin de minimize olduğu bir dönem başlıyor. Bu eser her aşamasını adım adım izlediğim bir eserdir. Tüm safhalarında bizzat yer aldım Ülkemizin böyle bir esere sahip olduğunu görmek de mutluluk veriyor.

"Bizden öncekiler laf yaptı biz iş yaptık. Tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bu eserin bize kazandırılmasına vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

"Gündemde Çanakkale 1915 Köprüsü var"

"Şimdi gündemimizde Çanakkale 1915 Köprüsü var. Bize ulusal değil uluslar arası camiada devrim niteliğinde yatırımlar yakışır. her zaman ifade ettiğim gibi yol medeniyettir. yol medeniyettir.

"Yapılan bütün bu yollarla inşallah daha iler gideceğiz. 189'u yeni yapılan 272 tünelimiz var. 26 Aralık'ta inşallah Avrasya Tüneli de hizmete girecek. Bütün bunlar bir kararlılığın eseridir. İstanbul boğazının 3. gerdanlığını farklı bir eser olarak da hizmete açacağız. Rabbime hamd olsun bizlere bugünleri gösterdi. Böyle bir ekiple azimle çalıştık. Milletimiz de bize durmak yok yola devam dedi biz de yolumuz devam ettik. Elbette eğitimde sağlıkta enerjide bütün alanlarda büyük atılımlar yaptık. İstanbul rahatladığında tüm Türkiye rahatlar bunu böyle bilin.

"Türkiye terör meselesinin üstesinden geldiğinde doğu ve Güneydoğu'nun çok hızlı büyüdüğünü göreceğiz. Bunların insanlık diye bir derdi yok. Bunlar aynı zamanda uyuşturucu tüccarları. Bunlara en güzel cevabı da siz bu meydandan veriyorsunuz. Önümüzdeki dönemin çok önemli gelişmelere sahne olacağına inanıyorum. Yeter ki biz birliğimizi beraberliğimiz kardeşliğimizi koruyalım.

"Çünkü onlar şehadete inanmış gençlerimiz"

"Önümüzdeki dönemin çok hayırlı, çok ümit verici gelişmelere sahne olacağına inanıyorum. Emin olunuz Türkiye, yaşadığı bu süreçten güçlenerek çıkacaktır. Yeter ki biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi koruyabilelim.

"Bizim tek vatanımız var bunu kimse bölemez böldürtmeyiz. Buna cesaret edenler şimdi çukurdalar. Mardin'de Cizre'de askerimizle polisimizle iftarlar yaptık. Bana Cumhurbaşkanım bırakmayalım sonuna kadar devam edelim dediler. Çünkü onlar şehadete inanmış gençlerimiz. Toprak, şehit kanıyla sulandığı, yoğrulduğu zaman vatandır, yoksa tarladır tarla...

"Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Yarın akşam Kadir Gecesini inşallah farklı bir şekilde idrak edeceğiz. İnşallah bu Kadir Gecesi'nde bütün şehitlerimizi anacağız. Unutmayın her güçlükle beraber kolaylık veren Rabbimizin bu kolaylığı vereceği zamanın yakın olduğunu ümit ediyoruz. Millet olarak yolumuza devam edeceğiz. Her gün yeni eserler açıp yolumuza devam edeceğiz.

"Diğer ülker için de hayırlı olacağını umut ediyoruz"

"Rusya ve İsrail ile başlattığımız yeni dönemin sadece Türkiye için değil bu ülkeler için de hayırlı olacağını umut ediyoruz. Bize dost olarak yaklaşanların en büyük dostu olmayı sürdüreceğiz. 2023 hedeflerimize ulaşmamızı kimse engellemeyecektir. Biz şu anda tarlaya tohumları ekiyoruz. İnşallah sizler hasada duracaksınız. Bütün bu adımlarla birlikte önümüze uzun bir yol var.

Köprü Ramazan Bayramı sonuna kadar ücretsiz

"İnşallah Osmangazi Köprüsü bayram sonuna kadar ücretsiz olarak halkımızın hizmetinde olacaktır ve ben girişimci firmalarımızın bu jesti, aynı zamanda, inşallah bu köprümüzün sadakası olarak hayırlı olacak diyorum"

Rakamlarla Osmangazi Köprüsü

39 ayda tamamlanan köprü, 252 metre kule yüksekliğine, 35,93 metre tabliye genişliğine, bin 550 metre orta açıklığına ve 2 bin 682 metre uzunluğa sahip.

Yatırım bedeli 9 milyar dolar

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada. Kuş türlerinin yaşadığı "Hersek Lagünü" için kavisli yapıldı. Tabiata ve biyolojik çeşitliliğe verilen önemi gösteren önemli yapılar arasında. Osmangazi Köprüsü'nün açılmasıyla Kocaeli'nin Gebze ve Diloavası ilçelerindeki sanayi yükünün azalması bekleniyor. Toplam yatırım bedeli 9 milyar dolar.