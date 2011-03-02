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Yaşam

OSMANGAZİ FERİBOTU MARMARİS LİMANI'NA ULAŞTI MARMARİS (A.A)

02 Mart 2011 01:28

-OSMANGAZİ FERİBOTU MARMARİS LİMANI'NA ULAŞTI   MARMARİS (A.A) - 01.03.2011 - Misurata Limanı'ndan yola çıkan ve Bingazi'ye uğrayan Osmangazi Feribotu Marmaris Limanı'na giriş yaptı. Libya'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi faaliyetlerine katılan feribot, yaklaşık 19 saat süren yolculuğun ardından bin 326 yolcusuyla Marmaris Limanı'na ulaştı.  Osmangazi Feribotu'ndan inen yolcular Muğla Valisi Fatih Şahin, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Şafak Yürekli, Marmaris Kaymakamı Serdar Polat ve Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar tarafından karanfillerle karşılandı. Yolcuların feribottan inişlerinde yaşlı, kadın ve çocuklara öncelik verilirken, feribottaki askerlerin eşyaları da Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görevli askerler tarafından alınarak liman dışına çıkarıldı.  Bu arada feribottan inen yolculardan pasaport işlemleri tamamlananlar, otobüslerle memleketlerine gönderilmeye başlandı. Yabancı yolcular ise Marmaris'teki otellerde misafir edilecek. Bu gece Marmaris Limanı'na giriş yapması beklenen, Orhangazi Feribotu'nda ise toplam bin 209 yolcu bulunduğu kaydedildi.  

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