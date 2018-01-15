Hürriyet yazarı Vahap Munyar, İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), Osmangazi köprüsü açıldıktan sonra bilançosunun düştüğünü yazdı. Munyar, "İDO’nun yaşadıkları, “Yıkılmadım, ayaktayım” dedirtiyor..." yorumunda bulundu. Munyar'a konuşan İDO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bozantı, "Maalesef 100 personel çıkardık. Davaların sonucunu beklerken, Güney’den Yunan adalarına gitmek gibi farklı hatları düşünüyoruz. İç hat fiyatını belirleme yetkisi istiyoruz" ifadesini kullandı.

Munyar'ın "Osmangazi darbesi yiyen İDO, Yunan adalarına gidecek" başlığıyla yayımlanan (15 Ocak 2018) yazısı şöyle:

Yılların bankacısı Necmi Rıza Bozantı’nın İDO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine başlaması Osmangazi Köprüsü’nin hizmete açıldığı günlere denk geldi.

Bozantı, patronları Tepe-Akfen-Souter-Sera konsorsiyumunun İDO ihalesini kazandığı dosyayı inceledi:

- İDO, 2011’de 861 milyon dolara alındı. İhaleye girilirken Osmangazi Köprüsü ve Marmaray’ın hizmete gireceği biliniyordu.

Dosyadaki Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dikkatini çekti:

- Hükümet, Osmangazi Köprüsü’nün hizmete girdiği tarihte geçiş fiyatının 35 dolar artı KDV, yani 42 dolar olmasını planlamıştı. Tepe-Akfen-Souter-Sera, hesapları bu fiyata göre yaptı.

İDO’nun 2011-2015 bilançosuna baktı:

- İlk 3-4 yıl iyi geçmişti. Köprü açıldıktan sonra durum değişti.

Necmi Rıza Bozantı, İDO Genel Müdür Yardımcısı Suzan Demet Öztürk ve Pazarlama Müdürü Hande Ergünlü’ün katılımıyla buluştuğumuzda hesapları masaya koydu:

- Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti önce 27’ye, sonra 17 dolara indirildi. 17 dolar, İDO’ya ciddi darbe oldu.

Eskihisar-Topçular hattının İDO’nun amiral gemisi olduğunu anımsattı:

- Bu hat, gelirlerin yüzde 40-42’sini oluşturuyor. İç hatlar hep zarar yazmış.

Sirkeci-Harem hattına değindi:

- Şehir içine girme izni olan 3.5-7 ton arası kamyonlar bu hattı kullanıyordu. Bir süre önce yasaklandı. Bu konuda 6 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dava açtık.

EBİTDA’nın (FAVÖK-Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) seyrini paylaştı:

- 2011’de İDO’nun EBİTDA’sı 84 milyon dolardı. 2012’de 88.5 milyona, 2013’te 90 milyona, 2014’te 105 milyona, 2015’te de 108 milyon dolara çıktı. 2016’da 76.1 milyon dolara, geçen yıl da 22.6 milyon dolara indi.

2017’de EBİTDA’yı olumsuz etkileyen diğer nedenleri de sıraladı:

- Gelirimiz TL ama giderlerin çoğu dolarla. 2017’de kurlar ve petrol fiyatı yükseldi. Bakım-onarım giderimiz de dolarla.

Negmar’ın rakip çıkmasının İDO’nun lisansına aykırı olduğunu savundu:

- Bir gol de İstanbul Lines’a izinle yedik. Onlara 3-4 dava açtık. İkisini kazandık. Temyize gittiler.

Eskihisar-Topçular arasında taşıdıkları araç sayısının yüzde 40-45 azaldığını kaydetti:

- Şu anda araçların yüzde 50-55’i Osmangazi Köprüsü’nü tercih ediyor. Gelen geçen İDO’ya vurdu. Şamar oğlanına döndük.

Borç dosyasını açtı:

- İDO, bugüne kadar 650 milyon dolar borç ana para ve faizi ödedi. Kalan 460 milyon dolar 2025’e kadar ödenecek.

2016-2017 cirosuna işaret etti:

- 2016’da 7.9 milyon araç, 44 milyon yolcu taşıdık. Ciro 568 milyon lira oldu. 2017’de araç sayısı 6.2 milyona, yolcu sayısı 34.5 milyona indi. Ciro 450 milyon liraya geriledi.

Gelecek planlarını sorduk, yanıtladı:

- Dükkanı kapatıp gitmek yok. 2018 için EBİTDA hedefimiz 34 milyon dolar. İç hatlarda sefer azalttık. Maalesef 100 personel çıkardık. Davaların sonucunu beklerken, Güney’den Yunan adalarına gitmek gibi farklı hatları düşünüyoruz. İç hat fiyatını belirleme yetkisi istiyoruz.

İDO’nun yaşadıkları, “Yıkılmadım, ayaktayım” dedirtiyor...

Vatandaşı deniz ulaşımına çekecek yeni hatlar en iyi çıkış yolu gibi görünüyor...

Ambarlı'dan 170 milyon dolar gelirdi

İDO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Rıza Bozantı’ya Ambarlı’dan Yalova ve Bursa’ya ro-ro seferlerinin durumunu sorduk, anlattı:

- Şu anda Akçansa’nın limanından günde bir ro-ro seferi yapıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bize Ambarlı’da yer verecekti, ro-ro seferleri oradan olacaktı. İBB yeri veremedi. Bu arada orada liman izinleri de durdu. Yer verilse de yapamayız.

İDO alınırken Ambarlı için 80-90 milyon dolar değer konulduğunu vurguladı:

- Oradan 160-170 milyon dolar gelir bekliyorduk. İBB’ye Ambarlı davası da açtık.

Yunan ortak aldı İZTO'ya aday oldu

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Mahmut Özgener’le İzmir Ticaret Odası (İZTO) başkanlığına adaylığını açıkladığı gün buluştuk. İlk sorum şu oldu:

- Odaların seçimleri geçen ekim-kasım aylarında yapılacaktı, ertelendi. O günlerde adaylar arasında adınız yoktu. Neden şimdi varsınız?

- Geçen yıl mart ayında Yunan Missirian Grubu’yla tütünde ortaklık için görüşmelere başlamıştık. Hedefimiz Balkanlar’ın en büyük grubuna dönüşmekti. Anlaşmayı eylül ayında tamamladık. Şimdi yeni şirketi kurma aşamasındayız. 3 yıl içinde 250 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla o günlerde İZTO adaylığını düşünecek durumda değildim.

İZTO’nun kıdemli Başkanı Ekrem Demirtaş’ın başarılı işlere imza attığını vurguladı:

- En önemlisi, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ni şehrimize kazandırmaları oldu.

Yönetimde değişimin İZTO ve İzmir’e katkı yapacağını savundu:

- İZTO’nun meclisinde bile bugüne kadar yoktum. Odamızın 80 bin üyesinin 54 bini aktif. Kimi toplu buluşmalarla olmak üzere 54 bin üyeye kendimi, projelerimi anlatacağım.