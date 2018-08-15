Osmangazi Belediyespor hazırlık turnuvasına katılacak

BURSA,(DHA)

Osmangazi Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 2018-2019 sezonu öncesi İzmir\'de düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılacak.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi\'nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor, ligin ilk hafta mücadelesinde evinde Yalıkavak Belediyespor\'u ağırlayacak. 9 Eylül\'de başlayacak yeni sezon öncesi ağırlık ve kondisyon antrenmanları ile hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Osmangazi\'nin sultanları, İzmir Celal Atik Spor Salonu\'nda oynanacak hazırlık maçlarında boy gösterecek. 26-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvada Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Yenimahalle Belediyespor Kulübü ve Ardeşen Gençlik Spor Kulübü ile karşılaşacak Osmangazi Belediyespor, yeni sezon öncesinde eksiklerini görme fırsatı bulacak.

\"DİNAMİK BİR TAKIM KURDUK\"

Osmangazi Belediyespor Hentbol Takımı Başantrenörü Nedzad Masic, yeni sezon öncesinde genç ve dinamik bir takım kurduklarını belirterek, \"İzmir\'de oynayacağımız hazırlık maçlarında kendimizi deneyeceğiz. Gençlerimizin neler yapabildiklerini görüp, eksiklerimizi tamamlamak adına özel antrenman programları gerçekleştireceğiz. Sporcularıma başarılar diliyor, iyi derecelerle Bursa\'ya dönmeyi temenni ediyorum\" dedi.

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