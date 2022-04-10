Osmangazi Belediyesi AKP'li 23 ismin gezi masrafını kasasından ödedi

AKP’li Osmangazi Belediyesi bütçesinden Başkan Mustafa Dündar ile 6 AKP milletvekilinin de aralarında yer aldığı 23 kişinin gezi masrafları karşılandı. Toplam 192 bin 611 TL belediyenin kasasından ödendi.

Osmangazi Belediye Meclisi'nin CHP'li Üyesi Sefa Yılmaz’ın, belediyenin Denetim Komisyonu Raporu’na karşı hazırlandığı şerh raporunda çarpıcı bilgiler yer aldı. CHP'li Yılmaz, raporunda, “Denetim Komisyonu çalışmaları sırasında yaptığım incelemeler neticesinde kamu zararı oluşmasına neden olduğu görüşünde olduğum harcamaların yapıldığını tespit ettim” ifadelerini kullandı.

Turistik gezi

Birgün'ün haberine göre, AKP'li belediyenin en dikkat çeken harcamalarının başında ise Özel Kalem Müdürlüğü’nün 27 Ekim 2021 tarihli ve 192 bin 611 TL’lik fatura oldu. Raporda bu harcamaya ilişkin “Ödeme Diyarbakır, Mardin, Siirt, Van, Ağrı, Muş ve Bingöl’ü ziyaret programı çerçevesinde Seyahat Rehberi Turizm Şirketi’ne yapılmıştır. Bu geziye AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile üç kişilik belediye personelinin yanı sıra AKP Bursa Milletvekilleri Muhammet Müfit Aydın, Ahmet Kılıç, Osman Mestan, Refik Özen, Zafer Işık, Hakan Çavuşoğlu ile koruması ve Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur da katıldı” denildi.

Ayrıca AKP’lilerin ve belediye yetkililerin gittikleri kentin en lüks otellerinde kaldıkları ve gezi esnasında bir binek araç, bir minibüs ve bir de lüks minibüs kiralandığı belirtildi. Raporda yer alan bilgilere göre, geziye katılan tam 23 kişinin uçak bileti, transfer giderleri ve 6 günlük yemek ve otel giderleri olan toplam 192 bin 611 TL AKP’li Osmangazi Belediyesi’nin kasasından ödendi.

Bu gezi organizasyonu için ödeme yapılan Seyahat Rehberi Turizm Şirketi’nin ortağının ise AKP'li belediyenin gezisine de davet edilen Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur olduğu belirtildi.

"Cumhurbaşkanlığı’nın ‘Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ ne de aykırı"

Raporda bu harcamanın “Mevzuata aykırı olduğu ve kamu zararı oluşmasına neden olunduğunun” altı çizilerek şu ifadelere yer verildi: “Siyasi partiler milletvekillerini muhtelif illere görevli olarak gönderebilirler. Ancak bu seyahatlerinin giderlerini ya o siyasi partinin genel merkezi ya da milletvekilinin kendisi karşılar. Söz konusu gezinin bedelinin belediyemizce karşılanması ile kamu zararı oluşmasına neden olunduğu görüşündeyim. Ayrıca, bu harcamanın Cumhurbaşkanlığı’nın ‘Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ ne de aykırı olduğu görüşündeyim.”

Şerh raporunu hazırlayan CHP’li Meclis Üyesi Sefa Yılmaz yaptığı açıklamada "Umarım gereği yapılır, bu usulsüz harcamaların hesabı sorulur" dedi. CHP'li Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayıştay denetimleri sonucunda 2019 ve 2020 yıllarında da Osmangazi Belediyesi’nde yüklü miktarda usulsüz harcamalar yapıldığı tespit edilmişti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın 2019 yerel seçimlerinde, şahsi seçim harcamalarının 1 milyon 971 bin TL’lik kısmını belediye ödettiği Sayıştay tarafından tespit edilmiştir.

Şimdide hukuka aykırı olmasına rağmen yapılan gezilerin bedellerini belediye yani vatandaşa ödetmesini kabul etmek mümkün değildir. Söz konusu harcamalar başta Cumhurbaşkanlığı’nın Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne de aykırı. Yani kendi genel başkanlarının yayınladığı genelgeye uymuyorlar. 2021 yılında Osmangazi Belediyesinde Sayıştay denetimi yapılmadı. Usule aykırılığını tespit ettiğim tüm harcamaları Sayıştay’a bildirip denetim talep edeceğim.”

"Bunun hesabını sandıkta verecek"

CHP Osmangazi İlçe Başkanı Metin Yılmaz da yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve bunun neticesinde vatandaşlarımızın yaşadığı geçim sıkıntısı ortadadır. Böyle bir ortamda belediyelerin tüm imkanlarını vatandaşların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak için kullanması gerekirken, yaptıkları gezilerin bedelini belediye kasasından ödetmelerini asla kabul edemeyiz. Yaptıkları gezilerin faturasını vatandaşa ödeten AKP’li Osmangazi Belediye Başkanı ilk seçimlerde bunun hesabını sandıkta verecektir.”