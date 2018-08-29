Osmaneli'nde 'Zafer Kupası Kadın Futbol Turnuvası' başlıyor

BİLECİK, DHA)

Bilecik\'in Osmaneli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen \'Zafer Kupası Kadın Futbol Turnuvası\' bugün başlıyor.

Osmaneli Belediyesi\'nin organize ettiği turnuvaya 1\'inci Lig takımlarından Beşiktaş Kadın Futbol Takımı\'nın yanı sıra, Konak Belediye Spor, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ile Akdeniz Nurçelik Spor Kulübü takımları da katılıyor. Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 29-30 Ağustos tarihleri arasında Osmaneli ilçesinde gerçekleştirecek olan turnuvada çekilen kuralara göre bugün Konak Belediyesi - Akdeniz Nurçelik, Beşiktaş - Kocaeli Bayan Futbol Takımı ile Akdeniz Nurçelik - Beşiktaş, Kocaeli Bayan Futbol Takımı - Konak Belediyesi takımları karşı karşıya gelecek. Turnuvanın yarı final ve final karşılaşmaları ise yarın oynanacak.

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