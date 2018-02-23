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Osmancık'ta polis denetlemesi: 2 gözaltı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, tütün satışı yapılan işyerleri, metruk binalar ve umuma açık alanlar, polis tarafından denetlendi

23 Şubat 2018 12:57

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde, tütün satışı yapılan işyerleri, metruk binalar ve umuma açık alanlar, polis tarafından denetlendi. Denetlemede 2 kişi gözaltına alındı.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ve Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birçok işyeri, metruk bina ve umuma açık alanlarda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 59 kişinin sorgusu yapılırken, 2 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı yapılan denetimlerde, satışı yasak bandrolsüz 15 kilo tütün, 450 paket sigara, 40 gram esrar, 1 tabanca ve bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. İşyerlerinde yapılan aramaların ardından eski Devlet Hastanesi binası da kontrol edildi. 50 polis binaya farklı kapılardan giriş yaparak arama yaptı. Binanın odaları kontrol edilirken zaman zaman uyuşturucu madde alımında kullanılan bazı materyallere ve içki şişelerine rastlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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