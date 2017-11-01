Osmancık'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Osmancık ilçesi Yeni mahalle şehir içinden geçen İstanbul-Samsun D-100 karayolunda meydana geldi. İstanbul’dan Trabzon’a giden Süleyman Kurutaş, yönetimindeki 61 K 0101 plakalı kamyon ile aynı yönde giden Dursun Fidan yönetimindeki 05 FE 617 otomobil, iddiaya göre şerit ihlali nedeniyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıktı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Murat Çalışkan\'ın kolu kırıldı. Yaralı Çalışkan, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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