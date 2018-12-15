Osmanbey metro durağında bir kişi raylara düştü: seferler aksıyor (2)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İstanbul (DHA) - YENİKAPI-Hacıosman Metro Hattı Osmanbey Durağı\'nda bir kişi raylara düştü.

Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede metronun altında kalan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Saat 07.00 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor. Hacıosman-Yenikapı yönünde seferler Osmanbey\'e kadar, Yenikapı-Hacıosman yönünde ise Taksim\'e kadar yapılabiliyor. Durağa gelenler otobüsler ile götürülüyor.

Polis, olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu yönündeki incelemesi sürüyor.

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