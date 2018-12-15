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 OSMANBEY METRO DURAĞINDA BİR KİŞİ RAYLARA ATLADI: SEFERLER AKSIYOR (3)

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL DHA  Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Osmanbey Durağı'nda raylara atlayan bir kişi öldü, seferler aksıyor

15 Aralık 2018 12:09

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL DHA 
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Osmanbey Durağı\'nda raylara atlayan bir kişi öldü, seferler aksıyor.
Olay saat 07.15\'te meydana geldi. 20 yaşlardaki bir kişi raylara atladı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.  Yapılan incelemede metronun altında kalan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamada, \"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Osmanbey İstasyonu’nda 07.15 saatlerinde 20 yaşlarında erkek bir yolcu intihar sebebiyle raylara atlaması sonucunda yaşamını yitirmiştir. Olay yeri incelemesi nedeniyle geçici süreliğine durdurulan Osmanbey-Taksim arasındaki seferler, İETT Otobüsleri ile yapılmaktadır\" denildi.

Görüntü dökümü:
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-Duraktan detay
-Polis ekipleri 
-Ambulans
-Genel ve detaylar 
-Otobüsler


 

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