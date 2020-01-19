Osmanbey metro durağı 4.5 saat kapalı olacak

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Osmanbey bugün yarın 12:00-16:30 saatleri arasında işletmeye kapatılacak.
Metro İstanbul Twitter hesabından İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla ilgili paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Osmanbey istasyonu 19 Ocak (Yarın) 12:00-16:30 saatleri arasında işletmeye kapatılacaktır. Trenler bu istasyonda durmayacak, istasyonu pas geçecektir" ifadeleri kullanıldı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, suikast sonucu öldürülüşünün 13. yılında 19 Ocak’ta öldürüldüğü yerde Harbiye'de anılacak. Anma etkinliği 15.00'da başlayacak.