Osmanbey istasyonu, yarın 4.5 saat işletmeye kapatılacak
18 Ocak 2020 17:38
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Osmanbey istasyonu yarın 12:00-16:30 saatleri arasında işletmeye kapatılacak.
Metro İstanbul Twitter hesabından İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla ilgili paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Osmanbey istasyonu 19 Ocak (Yarın) 12:00-16:30 saatleri arasında işletmeye kapatılacaktır. Trenler bu istasyonda durmayacak, istasyonu pas geçecektir" ifadeleri kullanıldı