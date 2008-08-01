Osman Yağmurdereli yoğun bakımda

Bir süredir tedavi gören Osman Yağmurdereli'nin sağlık durumu giderek ağırlaşıyor. Yağmurdereli yoğun bakımda!

AK Parti Milletvekili Osman Yağmurdereli, tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi'nde enfeksiyonda ilerleme olması ve solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Durumu ciddileşen Yağmurdereli'nin uyutulduğu öğrenildi.



Geçtiğimiz günlerde safra kanallarındaki enfeksiyon nedeniyle tedavi altına alınan Osman Yağmurdereli'nin dün sabah solunum yollarında sıkıntı oluştuğu ve yoğun bakım ünitesine alındığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Osman Yağmurdereli'nin doktoru İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar, "Bildiğiniz gibi bir önceki basın açıklamasında enfeksiyon nedeniyle tedavi olduğunu söylemiştik. Basın açıklaması yaptığımız gün aramızda olacaktı ancak ateşi çıktığı için katılamadı. Fakat bu sabah solunum sıkıntısı olduğu için yoğun bakım ünitesine almak zorunda kaldık. Şu anda tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" dedi. Enfeksiyonda ilerleme olduğu için yoğun bakıma aldıklarını yineleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar, "Kendisini dinlendiriyoruz. En ufak bir gelişme olduğu zaman sizi bilgilendireceğiz" diye konuştu.



Taltıses ve Gülben Ergen ziyaret etti!



AK Parti Milletvekili Osman Yağmurdereli'nin sağlık durumuyla ilgili olarak enfeksiyonu vücudunun tolere edemediği ve bu yüzden karaciğer ve böbreklerde sıkıntı oluştuğu ve sabaha karşıda solunum sıkıntısı başgösterdiği için yoğun bakım ünitesine alındığı bildirildi. Öte yandan Yağmurdereli'yi hastanede sanatçı dostları İbrahim Tatlıses ve Gülben Ergen'in de ziyaret ettiği öğrenildi

