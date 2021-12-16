Osman Ulagay: Dünyadan koptuk, paraşütsüz çakılıyoruz

Dünya gazetesi yazarı Osman Ulugay, 'yeni ekonomi modeli'nin politikalarından biri olarak görülen faiz düşürülmesi kararının, enflasyonun 'şahlandığı' dönemde yapılmasının; Türkiye'yi yönetenlerin zihniyetinin gerçeklerden kopuk olduğunu gösterdiğini yazdı.

Ulugay, "TCMB’nin Türkiye’de enflasyonun şahlandığı bir ortamda politika faizini düşürmesi Türkiye’yi yöneten zihniyetin dünyadan ve ekonominin gerçeklerinden ne kadar kopuk olduğunu gösteriyor. Dünyada faizlerin yükselme eğilimine girmekte olduğu, bunun da başta ABD Dolarına yarayacağı ortadayken Türkiye gibi son yıllarda sürekli döviz rezervi kanayan bir ülkenin faiz düşürmeye kalkışması Türk Lirası’nı tamamen savunmasız bıraktı ve milli paramız serbest düşüşe geçti" yorumunu yaptı.

Ulugay, şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç ay içinde yüzde 40 dolayında değer kaybeden bir paranın para olmaktan çıkması ve paranın işlevlerini yapamaz hale gelmesi bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri. Herkesin birbirini kazıklamaya çalıştığı, halkın geniş kesiminin alım gücünün hızla düştüğü, başta ilaç gibi ithal ürünlerin temininde sorunların yaşandığı ve TL’den hızlı kaçışın gayrimenkul ve otomobil gibi çeşitli sektörlerde fiyat sıçramalarına yol açtığı bir döneme girmiş bulunmaktayız. İş dünyasının düzgün çalışmaya odaklanmış kesiminin başka kurdaki aşırı değer kaybı olmak üzere bu durumdan fevkalade rahatsız olduğu da bir gerçek. Özellikle faiz politikası konusunda içerden bilgi alabilenlerin ise yeni bir voli vurabilmek yarın yapılacak TCMB toplantısına odaklandığını düşünmek de mümkün."