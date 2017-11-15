Osman Tanburacı'ya trafik tartışması sonrası saldırı kamerada (1)

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA) Ünlü spor yazarı Osman Tanburacı, trafikte yaşadığı tartışma sonrası sürücünün saldırısına uğradı.

Edinilen bilgiye göre Tanburacı, bir sürücüyle trafikte yaşadığı tartışma sonrası saldırıya uğradı. Osman Tanburacı’nın üzerine yürüyen sürücü yumruk attı. Çantası ve telefonu yere düşen Tanburacı’yı, araya giren çevredekiler yardım etti. Sürücü, aracına götürülürken Tanburacı yaya olarak uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(FOTOĞRAF)