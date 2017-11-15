T24 LogoT24 Logo
Gündem

 OSMAN TANBURACI'YA TRAFİK TARTIŞMASI SONRASI SALDIRI KAMERADA (1)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - İSTANBUL DHA Ünlü spor yazarı Osman Tanburacı, trafikte yaşadığı tartışma sonrası sürücünün  saldırısına uğradı

15 Kasım 2017 19:41

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - İSTANBUL DHA
Ünlü spor yazarı Osman Tanburacı, trafikte yaşadığı tartışma sonrası sürücünün  saldırısına uğradı. 
Edinilen bilgiye göre Tanburacı, bir sürücüyle trafikte yaşadığı tartışma sonrası saldırıya uğradı. Osman Tanburacı’nın üzerine yürüyen sürücü yumruk attı. Çantası ve telefonu yere düşen Tanburacı’yı, araya giren çevredekiler yardım etti. Sürücü, aracına götürülürken Tanburacı yaya olarak uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
----------
-Olay anına ilişkin görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Hasan YILDIRIMERENDHA ÜnlüOsman TanburacıTanburacıOsman TanburacınınTanburacıyıSürücüGörüntü Dökümü Olay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24